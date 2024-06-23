6100 мАч, 100 Вт и много памяти сделали свое дело. OnePlus Ace 3 Pro стал суперхитом в Китае: за четыре дня до премьеры на него оформлено уже 230 тыс. заказов

Премьера смартфона OnePlus Ace 3 Pro состоится в Китае только 27 июня, но аппарат уже привлек большое внимание со стороны потенциальных покупателей: в официальном онлайновом магазине оформлено уже более 230 тыс.
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