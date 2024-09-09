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TechInsider: батарейки и другие бытовые предметы могут спровоцировать пожар

TechInsider: батарейки и другие бытовые предметы могут спровоцировать пожар

Неправильное использование техники может привести к серьезным последствиям, включая пожары. Эксперты портала TechInsider выделили несколько бытовых приборов, которые чаще всего становятся причиной возгораний, и дали рекомендации по их безопасному использованию.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Спровоцировать пожар могут и простые очки для чтения небрежно брошенные на газеты на подоконнике или журнальном столике.
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17 час.

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