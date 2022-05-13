Военные Британии прибыли руководить обороной Киева после подхода ВС РФ

Британских офицеров действующего резерва, работающих под прикрытием, которые в начале февраля помогали ВСУ в работе с разведданными в Донбассе, резко перебросили в Киев 24 февраля для руководства обороной города, когда к нему подошли ВС России.
Британских офицеров действующего резерва, работающих под прикрытием, которые в начале февраля помогали ВСУ в работе с разведданными в Донбассе, резко перебросили в Киев 24 февраля для руководства обороной города, когда к нему подошли ВС России.
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