Полузащитник Миранчук забил первый гол за "Атланту" в MLS

Российский полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук впервые отличился за новый клуб. Воспитанник московского "Локомотива" в матче регулярного чемпионата Высшей лиги футбола (MLS) поразил ворота "Интер Майами", отличившись ударом из-за пределов штрафной с левой ноги на 84-й минуте матча.
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