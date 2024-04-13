Reuters: йеменские хуситы запустили беспилотники в сторону Израиля

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) запустило несколько дронов в направлении Израиля. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на компанию из Великобритании Ambrey, которая занимается вопросами морской безопасности.
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