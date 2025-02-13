Выручка сельхозформирований Татарстана впервые превысила 200 млрд рублей

Выручка сельхозформирований Татарстана по итогам прошлого года впервые превысила 200 млрд рублей. Это на 20% больше, чем в 2023 году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.