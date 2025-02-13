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Выручка сельхозформирований Татарстана впервые превысила 200 млрд рублей

Выручка сельхозформирований Татарстана впервые превысила 200 млрд рублей

Выручка сельхозформирований Татарстана по итогам прошлого года впервые превысила 200 млрд рублей. Это на 20% больше, чем в 2023 году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

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