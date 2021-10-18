ИЗВЕСТИЯ iz

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Попали за авиакомпанию: какие еще санкции ЕС введет против Белоруссии

Попали за авиакомпанию: какие еще санкции ЕС введет против Белоруссии

Республика Беларусь (РБ) считает незаконными санкции, которые против нее вводит Евросоюз: как заявили «Известиям» в палате представителей (нижняя палата парламента), причина европейских мер в том, что Минск проводит самостоятельную внешнюю политику.

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