Новые Известия

920 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Это все про РФ пишется?Ингушский чиновни...
  • Lehanaizhe
    это кто тут глаза открыл?Сколько ни бей, в...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Как всегда уровень жизни поднялась у вертикали власти политиков и чиновников за счет обнищания населения, за счет кот...Цифра дня: в СП з...

Вакансия ортодонта оказалась одной из самых высокооплачиваемых

Вакансия ортодонта оказалась одной из самых высокооплачиваемых

Согласно исследованию сервиса SuperJob, результаты которого приводит РИА Новости, врачу-ортодонту в московском медицинском центре предлагают 500 тысяч рублей в месяц при условии, что у соискателя будет десятилетний опыт и собственная база пациентов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх