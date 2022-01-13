Вакансия ортодонта оказалась одной из самых высокооплачиваемых

Согласно исследованию сервиса SuperJob, результаты которого приводит РИА Новости, врачу-ортодонту в московском медицинском центре предлагают 500 тысяч рублей в месяц при условии, что у соискателя будет десятилетний опыт и собственная база пациентов.
Согласно исследованию сервиса SuperJob, результаты которого приводит РИА Новости, врачу-ортодонту в московском медицинском центре предлагают 500 тысяч рублей в месяц при условии, что у соискателя будет десятилетний опыт и собственная база пациентов.
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