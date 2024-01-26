Жительница Кирова подозревается в истязании своего сына

Жительница Нововятского района города Кирова подозревается в истязании малолетнего сына. По версии следствия, жительница Нововятского района города Кирова систематически наносила побои 9-летнему сыну, причиняя последнему физическую боль.
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