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Вятка Областная

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Жительница Кирова подозревается в истязании своего сына

Жительница Нововятского района города Кирова подозревается в истязании малолетнего сына. По версии следствия, жительница Нововятского района города Кирова систематически наносила побои 9-летнему сыну, причиняя последнему физическую боль.

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