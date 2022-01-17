Иностранец пытался изнасиловать 12-летнего ребенка в Колпино

Злоумышленника задержали по горячим следам, решается вопрос об открытии уголовного дела. Полицейские задержали иностранца, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки в Колпино, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.
Злоумышленника задержали по горячим следам, решается вопрос об открытии уголовного дела. Полицейские задержали иностранца, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки в Колпино, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.
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