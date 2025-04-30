Эксперт оценил перспективы внедрения ИИ в туризме

Искусственный интеллект (ИИ) в будущем будет более широко применяться в роли персонального ассистента в туризме, считает генеральный директор компании Notamedia (разработчик цифровых платформ) Максим Малышев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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