Станислав Садальский рассказал, как Шукшин оказался на Новодевичьем кладбище. Артист театра и кино, телеведущий и народный блогер поведал читателям и подписчикам о престижном месте захоронения тела артиста, режиссера и писателя Василия Шукшина.