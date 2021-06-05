Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Terra Urusvati
    Мои нервы – как гитарная струна, Натянутые - до предела. Я понимаю, что так жить – нельзя. И что до мира, мне… Ну, в...Дежавю как отголо...
  • Александр Макеев
    Мне очень понравилась ванна, белое с красным мне тоже нравится, как вариант можно что нибудь и применить  у себя. Нед...Красивый ремонт в...

Станислав Садальский рассказал, как Шукшин оказался на Новодевичьем кладбище

Станислав Садальский рассказал, как Шукшин оказался на Новодевичьем кладбище

Станислав Садальский рассказал, как Шукшин оказался на Новодевичьем кладбище. Артист театра и кино, телеведущий и народный блогер поведал читателям и подписчикам о престижном месте захоронения тела артиста, режиссера и писателя Василия Шукшина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх