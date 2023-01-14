Серийный ГАЗ Соболь NN — первые впечатления

Самый конец прошлого года в России отметился еще одним серийным отечественным автомобилем. Горьковский завод поглядел на опустевший рынок коммерческих машин и запустил в производство свою замену иномаркам: короткую Газель под именем Соболь NN.
Самый конец прошлого года в России отметился еще одним серийным отечественным автомобилем. Горьковский завод поглядел на опустевший рынок коммерческих машин и запустил в производство свою замену иномаркам: короткую Газель под именем Соболь NN.
Свежие комментарии