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Серийный ГАЗ Соболь NN — первые впечатления

Серийный ГАЗ Соболь NN — первые впечатления

Самый конец прошлого года в России отметился еще одним серийным отечественным автомобилем. Горьковский завод поглядел на опустевший рынок коммерческих машин и запустил в производство свою замену иномаркам: короткую Газель под именем Соболь NN.

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