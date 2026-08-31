"Части балконов рухнули": Жильцы атакованного дроном ЖК в Екатеринбурге рассказали, что пережили

В Екатеринбурге беспилотник попал в квартиру, где находилась семья с ребёнком. Повреждения зафиксированы в Чкаловском районе, жильцов временно не пускают в дом.
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