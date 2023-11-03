Главу Олимпийского комитета Монголии ограбили в Париже на €570 тыс.

Глава Национального олимпийского комитета Монголии Баттушиг Батболд, сын экс-премьера Сухбаатарына Батболда, и его жена стали жертвами ограбления во время поездки в Париж, где проходило совещание по вопросам безопасности Олимпийских игр 2024 года.