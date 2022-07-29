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Пентагон считает, что Киев "не хотел" наносить удар по СИЗО в Еленовке

Пентагон считает, что Киев "не хотел" наносить удар по СИЗО в Еленовке

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что даже если удар по колонии в Еленовке Донецкой народной республики (ДНР), где погибли украинские военнопленные, нанесли ВСУ, то это было сделано случайно, передает РИА "Новости".

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