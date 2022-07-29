Пентагон считает, что Киев "не хотел" наносить удар по СИЗО в Еленовке

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что даже если удар по колонии в Еленовке Донецкой народной республики (ДНР), где погибли украинские военнопленные, нанесли ВСУ, то это было сделано случайно, передает РИА "Новости".
Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что даже если удар по колонии в Еленовке Донецкой народной республики (ДНР), где погибли украинские военнопленные, нанесли ВСУ, то это было сделано случайно, передает РИА "Новости".
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