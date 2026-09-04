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Газета.ру

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Авиаэксперт Герасимов: при задержке рейса больше 30 минут деньги возвращаются

Авиаэксперт Герасимов: при задержке рейса больше 30 минут деньги возвращаются

Если вылет самолета отменяют или переносят более, чем на 30 минут, то пассажиры имеют право перебронировать рейс без каких-либо штрафов, а также отказаться от перелета и вернуть полную стоимость билета.

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