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Царьград

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Разведка выяснила, какого кандидата предпочитает Россия на выборах президента США

Разведка выяснила, какого кандидата предпочитает Россия на выборах президента США

В разведывательном сообществе рассказали, кого хочет видеть президентом Россия, а кого — Иран.Разведка США считает, что Россия предпочитает Дональда Трампа в качестве президента, а Иран — Камалу Харрис.

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