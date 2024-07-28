Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал «лицемерие Польши». Доказывая лицемерие Варшавы, венгерский премьер отметил, что поляки, критикуя Будапешт за торговые отношения с Россией, тем временем сами «самоотверженно ведут дела с русскими и покупают нефть через посредников».