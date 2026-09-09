Вернулась в Гнесинку: Люся Чеботина решила научиться петь

Певица Люся Чеботина стала студенткой Российской музыкальной академии имени Гнесиных. Артистка возобновила обучение спустя десять лет после вынужденного ухода из вуза.
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