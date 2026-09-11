The MEP from Poland and the leader of the Confederation of the Polish Crown party, Grzegorz Brown, smashed a monument to militants from the OUN-UPA❶ near the village of Dolgobychow on the border with Ukraine.
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