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Закон и Порядок

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Главштаб ВМФ предложил утилизировать атомную субмарину «Нерпа»

Главштаб ВМФ предложил утилизировать атомную субмарину «Нерпа»

Главный штаб ВМФ предложил утилизировать атомную подводную лодку «Нерпа», которая в 2021-м досрочно вернулась в Россию из лизинга в ВМС Индии, сообщил ТАСС.

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