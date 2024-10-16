"Утечка мышц". Как власти Алтая попробуют удержать перспективных спортсменов

Данную проблему обсудили на совещании у министра спорта региона Ивана Нифонтова Министерство спорта Алтайского края намерено серьезно заняться проблемой переезда самых перспективных спортсменов в другие, более богатые регионы страны.
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