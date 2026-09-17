В Культурном центре ФСБ прошел предпремьерный показ сериала «Спецы»

В Культурном центре ЦСН ФСБ России состоялся предпремьерный показ 16-серийного художественного фильма «Спецы» — проекта кинокомпании «Триикс медиа», снятого по заказу РЕН ТВ.
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