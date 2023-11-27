Известный инсайдер поделился новыми деталями экшена Wonder Woman Выступая в посл...

Известный инсайдер поделился новыми деталями экшена Wonder WomanВыступая в последнем выпуске подкаста XboxEra, ведущий Shpeshal Nick сообщил новые подробности о геймплейной механике и графических особенностях грядущей игры Wonder Woman.
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