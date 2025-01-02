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Эра дешевой электроэнергии в России завершилась.

Эра дешевой электроэнергии в России завершилась. Замминистра энергетики Евгений Грабчак заявил о возможном повышении тарифов в 2–3 раза для окупаемости инвестиций.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Инвесторам ,для развития их бизнеса ,необходимо вложиться в строительство необходимых им в будущем мощностей! Это первый, вариант решения задачи! Второй вариант- снижение энергопотребления на тех существующих энергозатратных мощностях. Это и есть пути решения существующей энерго проблемы! Повышать тарифы-это не только безрассудно, так как это прямое ограбления населения , или по другому АНАРХИЯ МАТЬ ПОРЯДКА!!! ЭТО ВО ЧТО ГОСУДАРСТВО ЖЕЛАЕТ ПРЕВРАТИТСЯ? ЭТО УЖЕ БЫЛО- ДЕВИЗ БАТЬКИ МАХНО НА УКРАИНЕ! ИЛИ ПО ДРУГОМУ- ГРАБЬ И НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!!! ЕСЛИ ГОСУДАРСТВО НЕ ЖЕЛАЕТ БУНТОВ И РЕВОЛЮЦИЙ, ТО ПРОЩЕ УВОЛИТЬ ТАКОГО ЗАММИНТСТРА- А ПРИНЯТЬ НА РАБОТУ УМНОГО! Население, как любой потребитель, ОБЯЗАНО ПЛАТИТЬ ЗА СТОИМОСТЬ ПОТРЕБЛЕННОЙ , СУЩЕСТВУЮЩЕЙ, УЗАКОНЕННОЙ СТОИМОСТИ ЭНЕРГИИ ПО ТАРИФАМ! ЗА НОВЫЕ МОЩНОСТИ ОБЯЗАН ЗАБОТИТСЯ ИНВЕСТОР СВОЕГО БИЗНЕСА, А НЕ НАСЕЛЕНИЯ ,ИЛИ ДРУГИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ! ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ СОБСТВЕННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ИНВЕСТОРА ПЛЮС ЕГО КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЕГО БИЗНЕСА!
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