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Украинские боевики продают на сайтах награбленное в Курской области

Украинские боевики продают на сайтах награбленное в Курской области

AF-News  Украинские боевики признались в мародёрстве в Курской области. На украинском сайте ОЛХ продаётся награбленное в российском регионе.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
В том, что касается современных социальных уродств, полностью с Вами согласен.
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4 час.
Андрей Михайлов
ладно, на этом завершим. пищу для размышлений подкинул как мог. теперь долго здесь не появлюсь. работа предстоит долгая. рад был поболтать. доставило. всего всем хорошего
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4 час.
Вадим Кузнецов
Всего Вам доброго!
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3 час.
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