Украинские боевики продают на сайтах награбленное в Курской области

В том, что касается современных социальных уродств, полностью с Вами согласен.

Андрей Михайлов

ладно, на этом завершим. пищу для размышлений подкинул как мог. теперь долго здесь не появлюсь. работа предстоит долгая. рад был поболтать. доставило. всего всем хорошего