Профессор Сиракуса заявил о решении Трампа выйти из переговоров по Украине

Очередное критическое заявление президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского говорит о его выходе из переговоров по Украине, считает профессор факультета глобальных перспектив Университета Кертина в Австралии Джо Сиракуса в эфире Sky News Australia.
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