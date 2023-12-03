Приставы уже на пороге: 8 звезд с долгами – свежие новости

Последние новости звезд, которые задолжали по разным фронтам. Вы действительно думаете, что звездам легко живется? Что у них не бывает финансовых проблем, а каждый день похож на праздник? На самом деле все далеко не так.
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