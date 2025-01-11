Старый Новый год в Москве пройдет с морозцем - Гидрометцентр

Температура в ночь на 13 января в Московском регионе опустится до минус 4–8 градусов. При этом в Москве в дневное время показатель будет варьироваться от минус 1 до минус 3, а по области составит минус 6 градусов.
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