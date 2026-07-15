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Все о Музыке

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Белинда (Belinda)- новое лицо джинсового бренда в Латинской Америке

Белинда (Belinda)- новое лицо джинсового бренда в Латинской Америке

Белинда (Belinda) была назначена новым послом бренда Levi's в Латинской Америке. Мексиканская поп—звезда, известная своим влиянием в музыке, телевидении, кино и моде, присоединяется к глобальной платформе бренда, которая стоит за каждой оригинальной кампанией, посвященной личностям, бросающим вызов условностям, вдохновляющим на самовыражение и развивающим культуру.

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