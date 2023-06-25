Американцы знали о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер" ещё две недели назад — WP

Разведка Соединённых штатов была заранее осведомлена о том, что Пригожин готовит мятеж.Белый дом, Госдепартамент, Пентагон и конгресс также были предупреждены о том, что ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина начнёт вооружённое восстание.