Царьград

5 735 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    ой, как от вас воняет ЦИПСОВ деле о мятеже "...
  • Геннадий Бережнов
    И кто за это ответит, или как всегда никто? Погибли лётчики и потеряли технику. Шойгу должен уйти в отставку!Юрий Подоляка зая...
  • leonid
    Теперь все валят на Пригожина. Выслужиться хотят.Комбат Ходаковски...

Американцы знали о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер" ещё две недели назад — WP

Американцы знали о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер" ещё две недели назад — WP

Разведка Соединённых штатов была заранее осведомлена о том, что Пригожин готовит мятеж.Белый дом, Госдепартамент, Пентагон и конгресс также были предупреждены о том, что ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина начнёт вооружённое восстание.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх