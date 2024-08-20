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"Отвлекающий маневр".Эксперт назвал версию о подрыве "Северного потока" украинцами нереальной. Кто и зачем активно распространяет ее в СМИ?

"Отвлекающий маневр".Эксперт назвал версию о подрыве "Северного потока" украинцами нереальной. Кто и зачем активно распространяет ее в СМИ?

© Swedish Coast GuardСегодня 120 прочитали В версию о подрыве "Северного потока" украинцами под началом бывшего главкома ВСУ после одобрения плана президентом верится с трудом, пишет корреспондент АТ.

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