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Тренер Крикунов заявил, что Овечкину будет тяжело побить рекорд Гретцки в сезоне

Тренер Крикунов заявил, что Овечкину будет тяжело побить рекорд Гретцки в сезоне

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что российскому нападающему и капитану "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину будет трудно в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) побить "вечный" снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

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