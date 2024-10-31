Тренер Крикунов заявил, что Овечкину будет тяжело побить рекорд Гретцки в сезоне

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что российскому нападающему и капитану "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину будет трудно в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) побить "вечный" снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.
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