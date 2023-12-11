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Нарышкин: обсуждения о смене Зеленского Западом "ведутся серьезными людьми"

Обсуждения о подготовке Западом замены украинского лидера Владимира Зеленского "ведутся серьезными людьми", заявил в беседе с журналистами председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

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