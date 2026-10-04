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Царьград

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ВС России повторно разбомбили Северный мост в Киеве

ВС России повторно разбомбили Северный мост в Киеве

Новая атака на Северный мост произошла прямо во время визита высокопоставленного западного политика.Утром 4 октября в сети появилось видео нового мощного прилета по Северному мосту.

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