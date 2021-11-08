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В Германии все-таки добились ускорения процесса вакцинации

В Германии все-таки добились ускорения процесса вакцинации

В октябре в Германии заказы на вакцины от коронавируса со стороны врачей заметно растет, ответил представитель Национальной ассоциации врачей обязательного медицинского страхования 8 ноября на запрос издания RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

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