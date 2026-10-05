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Аргументы и Факты

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Малкин допустил завершение карьеры в НХЛ после окончания сезона

Малкин допустил завершение карьеры в НХЛ после окончания сезона

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сообщил, что сезон-2026/27 в лиге может стать для него последним.

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