Малкин допустил завершение карьеры в НХЛ после окончания сезона

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сообщил, что сезон-2026/27 в лиге может стать для него последним.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Перестать молоть ...
- ГБ Политолог Станкев...
- ГБ Буданов признал, ...
Загрузка комментариев…