FT: ЕС введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в €95 за тонну

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda Евросоюз (ЕС) на днях установит пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере €95 за 1 тонну, сообщила во вторник, 19 марта, газета Financial Times со ссылкой на информированный источник.
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