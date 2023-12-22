На Кубани 7 человек оказались в больнице: водитель нарушил ПДД

«Renault Logan Stepway» ехал на автодороге A-146 Краснодар-Верхнебаканский, когда он превысил ограничение скорости и потерял контроль над управлением машиной, выехал на встречную полосу и врезался в движущийся микроавтобус «Пежо», перевозивший 5 пассажиров.