Ученые обнаружили в космосе таинственные ледяные шары

Астрономы ломают голову над таинственными шарами, обнаруженными в отдаленном уголке Млечного Пути. Как передает корреспондент РИА «Новый День», впервые ученые заметили загадочные объекты в 2021 году при анализе данных, полученных японским космическим телескопом AKARI в 2006-2011 годах.