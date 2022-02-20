Иранский вектор расширения ОДКБ: Хотите ядерный зонтик? Становитесь союзником

Противостояние между Россией и коллективным Западом вокруг Украины принимает затяжной характер. Зона продолжительной геополитической турбулентности в Евразии разрастается.
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