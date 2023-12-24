Audi продает темы оформления

Новые электронные обои Audi даже соответствуют окружающему освещению салона. Audi собирается взять пример со смартфонов и компьютеров, позволив клиентам приобретать обои для своих автомобильных систем MMI.
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