«Русагро» взяла под контроль над «Агро-Белогорье»

Один из ведущих российских агрохолдингов «Русагро», специализирующийся на свиноводстве, растениеводстве, производстве сахара и масложировой продукции, получил контроль над производителем свинины - ГК «Агро-Белогорье».
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