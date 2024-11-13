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«Русагро» взяла под контроль над «Агро-Белогорье»

«Русагро» взяла под контроль над «Агро-Белогорье»

Один из ведущих российских агрохолдингов «Русагро», специализирующийся на свиноводстве, растениеводстве, производстве сахара и масложировой продукции, получил контроль над производителем свинины - ГК «Агро-Белогорье».

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