В Тульской области жители активно голосуют на дому

В Тульской области стартовал второй день выборов. Напомним, 6, 7, 8 сентября в Тульской области проходят досрочные выборы Губернатора, выборы депутатов Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, а также выборы представительных органов еще в 9 муниципальных образованиях.
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