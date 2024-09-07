В Тульской области жители активно голосуют на дому

В Тульской области стартовал второй день выборов. Напомним, 6, 7, 8 сентября в Тульской области проходят досрочные выборы Губернатора, выборы депутатов Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, а также выборы представительных органов еще в 9 муниципальных образованиях.