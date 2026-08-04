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Три развода, четверо детей и брак с чемпионкой: как сейчас живет звезда «Универа» Алексей Гаврилов

Три развода, четверо детей и брак с чемпионкой: как сейчас живет звезда «Универа» Алексей Гаврилов

Сегодня исполнитель роли Гоши Рудковского в сериале «Универ» воспитывает четверых детей, состоит в третьем браке и поддерживает дружеские отношения со всеми бывшими супругами.

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