Парламент Ирана одобрил назначение Мехрдада Эхлаки на должность министра обороны. За его кандидатуру проголосовали 237 депутатов, 15 выступили против.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Где генеральша Ше...
- Где генеральша Ше...
- Где генеральша Ше...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым