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Закон, порядок, государство

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Расчёт БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» поразил район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Авдеевском направлении зоны проведения СВО

Расчёт БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» поразил район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Авдеевском направлении зоны проведения СВО

Контроль поражения цели осуществлялся военнослужащими разведывательного подразделения с помощью БпЛА.

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