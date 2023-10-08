Депутат Гаврилов: сбивать дроны нельзя, даже если они вас снимают

Если посторонний частный дрон подлетел к вашему жилищу и ведет съемку, то необходимо обратиться в полицию, но сбивать БПЛА нельзя, в противном случае ситуация обернется умышленным повреждением чужого имущества «со всеми вытекающими последствиями».
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