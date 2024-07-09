07,09,24 Артёмовск - Зализнянское Активные боевые действия на северном фланге Артёмовска. Атака ВС РФ пехотным подразделением на позицию ВСУ западнее Зализнянского.
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07,09,24 Артёмовск - Зализнянское Активные боевые действия на северном фланге Артёмовска. Атака ВС РФ пехотным подразделением на позицию ВСУ западнее Зализнянского.
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